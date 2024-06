Ok, rozumiem

Kości z kurczaka wyrzucasz do brązowego pojemnika? To powszechny błąd

Gminy już od kilku lat wymagają od nas segregacji śmieci. W ten sposób dbamy nie tylko o środowisko, ale również zasobność naszych portfeli. Jeśli nie będziemy segregować, możemy bowiem zostać ukarani wysoką karą pieniężną. Zdarza się, że odpadki, które produkujemy, nie trafiają do odpowiedniego pojemnika. Tak też jest w przypadku kości z kurczaka.

Gdzie wyrzucić kości z kurczaka po obiedzie?

Kurczak na obiad? Czemu nie! W końcu w połączeniu z ziemniakami i pożywną sałatką stanowi posiłek, którym z powodzeniem można się najeść. Po takim daniu zostają jednak kości, które później trafiają do śmieci. Do którego pojemnika powinniśmy je wyrzucić?

Większość z nas sądzi, że należy umieścić je w koszu na bioodpady. W końcu to pozostałości po jedzeniu, a teoretycznie powinny one trafiać właśnie tam. Nie wszyscy jednak wiedzą, że do brązowego pojemnika powinniśmy wyrzucać wyłącznie odpadki po warzywach i owocach. Oprócz tego znajdzie się tam również miejsce na ściętą trawę, chwasty oraz inne rośliny.

Gdzie w takim razie wyrzucać kości z kurczaka? Warto pamiętać, że są to resztki pochodzenia zwierzęcego, dlatego powinny trafiać do czarnego pojemnika z odpadkami zmieszanymi.

Źle segregujesz śmieci? Możesz słono za to zapłacić

Od pewnego czasu częściej słyszy się o karach, które gminy nakładają na mieszkańców za nieprawidłową segregację śmieci. Wszystko po to, by zmotywować ich do przestrzegania zasad.

To nie oznacza jednak, że przedstawiciele gmin będą pukać do naszych drzwi i przeglądać odpadki, które produkujemy. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są bowiem przez firmy odbierające śmieci.

Informacja ta może być powodem podniesienia nawet czterokrotnie opłaty za wywóz odpadów. Sytuacja robi się znacznie poważniejsza, jeśli umieścimy w niewłaściwym miejscu elektrośmieci. Wówczas grozi nam za to nawet do 5 tys. kary grzywny.

