Gdzie wyrzucić styropian? Przeczytaj, zanim zrobisz to źle

Jak się okazuje, przy wyrzucaniu styropianowych opakowań, trzeba bardzo uważać. Nie zawsze bowiem powinny trafić do tego samego pojemnika, o czym przeczytamy na wielu portalach uświadamiających, jak prawidłowo segregować odpady.

Jeżeli jesteśmy w trakcie lub świeżo po budowie domu, bardzo możliwe, że zostały nam resztki styropianu budowlanego, który wykorzystuje się do izolacji budynków. Pod żadnym pozorem nie wyrzucajmy go do "zwykłego" śmietnika. Produkt ten należy umieścić w specjalnym kontenerze firmy, która zajmuje się segregacją odpadów budowlanych.