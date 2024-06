Pasta do zębów to produkt, który znajduje się w każdym domu. Po wyciśnięciu zawartości trafia do kosza. Czy wiesz, gdzie wyrzucić zużytą pastę do zębów? Wielu z nas wybiera nieodpowiedni kontener.

Pasta do zębów to produkt, po który sięgamy co najmniej dwa razy dziennie. Zużywamy ją naprawdę szybko. Puste opakowanie trafia do śmieci. W jakim koszu umieścić pustą pastę do zębów?

Choć wydaje się to oczywiste, wiele osób umieszcza ją w nieodpowiednim kontenerze. Jak prawidłowo segregować odpady? Gdzie wyrzucić pastę, a gdzie korek? Wyjaśniamy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak segregować odpady?

Od stycznia 2020 roku w Polsce obowiązuje nowa "ustawa śmieciowa". Każdy z nas jest zobowiązany do wyrzucania ich zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Dotyczy to zarówno mieszkańców osiedli, jak i domów jednorodzinnych.

Jak sortować śmieci? Szklane butelki, np. po napojach i kosmetykach należy wyrzucić do zielonego kosza. Książki, gazety i stare zeszyty powinny trafić do niebieskiego pojemnika, zaś metal i tworzywo sztuczne trzeba wrzucić do żółtego kontenera. Brązowy kosz jest przeznaczony na odpady biologiczne, np. obierki, owoce, warzywa, skorupki jaj, a czarny na odpady zmieszane, takie jak resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, zużyte pampersy czy żwirek dla kotów.

Choć segregacja wydaje się być prosta, wielu z nas popełnia szereg błędów w trakcie wyrzucania śmieci. Jednym z odpadów, który często trafia nie tam, gdzie powinien, jest zużyta pasta do zębów.

Gdzie wyrzucić zużytą pastę do zębów?

Większość producentów umieszcza pastę do zębów w kartonowym opakowaniu, które należy wyrzucić do niebieskiego kontenera. Gdzie wyrzucić tubkę? Wszystko zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana. Najczęściej jest to aluminium lub plastik. Takie opakowanie powinno trafić do żółtego pojemnika.

Zdarza się, że tubka została wyprodukowana przy użyciu materiałów biodegradowalnych. Taka informacja powinna znaleźć się z tyłu opakowania. W takiej sytuacji należy umieścić ją w brązowym kontenerze, przeznaczonym na odpady bio. Pamiętaj jednak, aby nie wrzucać jej tam razem z zakrętką. Ta powinna trafić do żółtego kosza, przeznaczonego na odpady z tworzywa sztucznego.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.