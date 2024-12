Nie można oderwać oczu. Kasia Cichopek wyglądała obłędnie na wizji

To najwyższy czas, by wybrać świąteczną stylizację. Jeśli nie jesteś fanką pompatycznej elegancji, ale nadal chcesz zrobić wrażenie, propozycja Katarzyny Cichopek na pewno przypadnie ci do gustu.

Prezenterka dobrze wie, jak zabłysnąć przed kamerami. Ostatnio w "Halo tu Polsat" zaprezentowała się w looku, który sprawdzi się w każdy grudniowy dzień, lecz warto wybrać go na wigilię. Wystarczą zaledwie dwa elementy garderoby.

Jak ubrać się na święta? Katarzyna Cichopek ma propozycję

Katarzyna Cichopek zalicza modowe wzloty i upadki, ale tę stylizację należy ocenić na szóstkę. Sprawdzi się w okresie świątecznym w przypadku kobiet, które chcą czuć się komfortowo, a jednocześnie wyglądać efektownie. Bo jak wiadomo, przez eleganckie looki często traci się swobodę.

Dlatego prowadząca "Halo tu Polsat" uderzyła w casualowe nuty. Jeśli chodzi o górę, postawiła na miękki, krótki kardigan w odcieniu złamanej bieli. Klasyczny krój został uzupełniony biżuteryjnymi guzikami ze srebrnymi cyrkoniami.

Katarzyna Cichopek w ciepłym kardiganie © AKPA | g Galazka Dariusz

Sweterek i cekinowa spódnica to duet idealny

Biały, puchaty sweterek pasuje na zimę idealnie. Ale gdyby Cichopek dobrała do niego eleganckie spodnie palazzo, wyglądałaby świetnie, lecz look nie zrobiłby efektu "wow". Dlatego dolna część przybrała postać cekinowej spódnicy do kostek. Srebrny model odznaczał się ponadto głębokim rozcięciem na nogę. W taki oto sposób, by niewielkim wysiłku, prezenterka podzieliła się przepisem na idealną świąteczną stylizację.

Katarzyna Cichopek w cekinowej spódnicy © AKPA | AKPA

Dopełnieniem outfitu były cieliste szpilki, które w całym obrazku zupełnie zniknęły. Katarzyna Cichopek mogła zdecydować się na parę w czerni, która domknęłaby sylwetkę, korespondując z kolorem włosów. Trzeba też zaznaczyć, że choć cieliste buty wydają się bezpiecznym wyborem, to zaczynają być powoli passé.

Katarzyna Cichopek w świątecznej stylizacji © AKPA | AKPA

