Wyszła z domu w takim futerku. Ideał na zimę?

Może nosić je do eleganckiej małej czarnej. Ale tym razem włożyła je przy okazji spaceru i stylizacji "na luzie". Katarzyna Cichopek pokazała się fanom w krótkim, czarnym futerku z klapami niczym przy marynarce. Ten element garderoby można traktować zamiennie z puchówką czy kożuchem. Trzeba jednak pamiętać, że sztuczne futerko nie daje zbyt wiele ciepła, ale z pewnością przyjemnie otula, a do tego wygląda bardzo efektownie.

Prezenterka postawiła na czarny total look. Idąc tropem tego, co najmodniejsze, wskoczyła w jeansy wide leg, czyli te z szeroką nogawką. Na nogi wsunęła porządne śniegowce z wiązaniami, które zyskały na popularności już w zeszłym roku. Natomiast wisienką na torcie była czapka z pomponem, czyli coś, co nie ma prawa się "przeterminować". Niby zwyczajnie i wygodnie, ale przy okazji naprawdę modnie, co w przypadku Cichopek nie jest wcale oczywistością.