Oto najmodniejsze odcienie brązów tej jesieni. Polskie celebrytki pokochały te kolory

W okresie jesienno-zimowym zazwyczaj lubimy stawiać na uniwersalną czerń. W tym sezonie warto jednak pokusić się o coś więcej. Brąz to najbardziej pożądany odcień tej jesieni, jednak nie jedno ma oblicze. W poszukiwaniu inspiracji spójrzmy na stylizacje polskich gwiazd, które pokochały różne tonacje brązów.

Wraz z nadejściem jesieni trendsetterki jednoznacznie ogłosiły, że brąz jest totalnym "must have'em". Ubrania, dodatki, akcesoria i wszystko, co uda się założyć w brązowych tonacjach, jest absolutnym hitem. Jest on swego rodzaju alternatywą dla klasycznego, czarnego koloru, który nadaje elegancji i wyrafinowania. Brąz jest genialnym rozwiązaniem dla tych, które nie chcą rezygnować z klasyki, ale dzięki niemu wyłamią się z nudnego schematu czerni.

Karmelowy powraca do łask

Na pierwszy ogień idzie Katarzyna Cichopek. Aktorka i prezenterka nigdy nie ogranicza się jeśli mowa o kolorach. Jej szafa przepełniona jest chyba wszystkimi, możliwymi odcieniami, jednak to brązy w ostatnim czasie zajmują u niej honorowe miejsce. Szczególnie lubianym kolorem Kasi jest odcień karmelowy. Już kilka sezonów temu było o nim głośno, a teraz na dobre wpisał się w modowe trendy. Karmelowy garnitur Cichopek kryje w sobie ciepłe tonacje beżu i brązu, a przy tym wygląda jak apetyczna polewa o smaku "Toffie".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czekolada i mokka hitem sezonu

Ostatnio fanką brązów stała się również Joanna Opozda. W tym zestawieniu aktorka postawiła w całości na brązowe tonacje, jednak główną rolę odgrywa garnitur w kolorze czekoladowym. Prawdziwe fanki mody wiedzą, że ten odcień jest absolutnym hitem tego sezonu. Każda chce go mieć w swojej garderobie. Obecnie lansują go gwiazdy, fashionistki i projektanci na całym świecie. To oznacza, że w jesiennej palecie nie ma sobie równych. Swoim zabarwieniem przypomina mleczną czekoladę lub gorące kakao. Brzmi smakowicie prawda?

Zobacz także Kożuch w stylu Opozdy to petarda. Nie ma modniejszego okrycia

Na koniec zostawiamy kolor o nazwie mokka. Posiadaczką eleganckiego kompletu w tym odcieniu stała się ostatnio Natalia Siwiec. Modelka najgorętsze trendy ma w jednym palcu i jest inspiracją modową dla wielu Polek. Dlatego nic dziwnego, że zdecydowała się właśnie na ten kolor. Mokka nawiązuje do popularnego napoju kawowego - stąd jego nazwa. Charakteryzuje się bardziej chłodną i stonowaną tonacją. W jesiennych stylówkach wygląda mistrzowsko, a jednocześnie wpisuje się w aktualne trendy. Skusisz się na jakąś rzecz w tym odcieniu?

Zobacz także Biją na głowę obcisłe jeansy. Spodnie Cichopek to hit sezonu

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!