Genialny patent na krojenie cebuli. "Przez całe życie robiłem to źle"

Cebula to jedno z podstawowych warzyw w kuchni. Jest składnikiem zup, sosów, dodatkiem do sałatek i kanapek. Warto po nią sięgać jednak nie tylko ze względu na jej walory smakowe, ale - przede wszystkim - korzyści, jakie może przynieść dla naszego zdrowia. Jest nie tylko niskokaloryczna, ale bogata w witaminy, minerały oraz wspierający trawienie błonnik.

Aby szybko i wygodnie pokroić cebulę w taki sposób, jak widać na nagraniu, wystarczy ją obrać, i tak odwrócić, by końcówka z korzeniem była na górze. Następnie ostrym nożem kroimy warzywo wokół twardej części tak, by poszczególne fragmenty cebuli przypominały kawałki pomarańczy.

Jeśli chcemy dodatkowo uchronić się przed łzami, zanim zaczniemy kroić cebulę, warto włożyć ją do zamrażalnika na ok. 30 minut. Schłodzona w zdecydowanie mniejszym stopniu podrażni oczy. Dodatkowo warto zadbać o ostry nóż, który będzie przecinał, a nie miażdżył włókna cebuli, co zmniejszy uwalnianie enzymów odpowiadających za podrażnienia.