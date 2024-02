Wsadź cebulę do słoika. Po kilku dniach będziesz zachwycony

Wartości odżywcze szczypiorku były doceniane już w średniowieczu. Wtedy też dziko rosnącą roślinę wykorzystywano głównie do celów leczniczych. Dziś jest stosowana w kuchni europejskiej, azjatyckiej oraz w Ameryce Północnej jako cenny dodatek do potraw.

Szczypiorek jest bogaty w witaminy, A, C oraz K, które wpływają na odporność oraz wzmacniają kości. Jest także źródłem miedzi, żelaza i magnezu, a oprócz tego poprawia profil lipidowy i działa przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczo. Jak więc cieszyć się tą niezwykłą rośliną przez cały rok? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na cebulę, która idealnie nada się do wyhodowania szczypioru.

Ważne jest również, aby była dojrzała i odpowiednio rozwinięta, co niekoniecznie oznacza, że musi być sporych rozmiarów. Zaleca się wybranie cebuli, która była wcześniej uprawiana w gruncie. Cebule kupione w sklepie również nadają się do pędzenia pod warunkiem, że są świeże i nieuszkodzone.

Polecaną metodą do pędzenia cebuli i wyhodowania własnego szczypiorku jest umieszczenie warzywa w słoiku wypełnionym wodą. Pamiętaj, żeby dobrać wielkość naczynia do kształtu cebuli, tak aby warzywo opierało się na brzegach słoika.

Nieco inaczej wygląda sprawa w hodowaniu szczypioru w doniczce. W tej metodzie należy napełnić doniczkę do połowy ziemią, a następnie umieścić w niej cebulę tak, aby jej połowa znajdowała się powyżej poziomu podłoża. Ważne jest, by cebula była stabilna i nie przemieszczała się. Po odpowiednim zasadzeniu cebuli w doniczce należy podlać ją i postawić w nasłonecznionym miejscu. Kluczowe jest umiarkowane, ale systematyczne nawadnianie, co pozwoli nam niebawem cieszyć się świeżym, aromatycznym szczypiorem.