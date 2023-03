Genialny patent na pranie białych sznurówek. Będą wyglądać jak nowe

Jak wyczyścić białe sznurówki za pomocą sody oczyszczonej? Niezbędna jest do tego wspomniana soda, stara szczoteczka do zębów i odrobina wody. Z wody i sody należy przyrządzić gęstą pastę. Proporcja to 1:1, czyli jedna łyżka wody na jedną łyżkę sody oczyszczonej. Przygotowaną pastą trzeba dokładnie pokryć sznurówki i odstawić je na jakieś 30 minut. Po tym czasie, sznurówki wystarczy dokładnie wypłukać w cieplej wodzie i odłożyć do całkowitego wyschnięcia. Po tym zabiegu powinny być nieskazitelnie białe.