Genialny patent na zakola. Włosy momentalnie "wystrzelą"

Można go kupić w niemal każdej aptece, a w dodatku jest prosty w użyciu. Podobnie jak wcierkę z octu jabłkowego, należy wmasować go w skórę głowy, a po 30 minut spłukać go letnią wodą. Pamiętamy, by przy myciu włosów nie używać gorącej wody, ponieważ to również może przyczyniać się do ich wypadania.