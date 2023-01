Częste mycie osłabia włosy? Wiele osób wciąż wierzy w te tezy

To mylne wyobrażenie, które niestety często prowadzi do osłabiania i wypadania włosów. Stosowana przez nas dieta ma bardzo duży wpływ na ich stan, a niedobory pokarmowe i brak kluczowych składników odżywczych w diecie może odbijać się negatywie na wyglądzie i zdrowiu kosmyków. Aby zachować dobrą kondycję całego organizmu, także włosów potrzebujemy m.in. odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Warto pamiętać, że dla włosów szczególnie ważne są produkty bogate w cynk, żelazo, miedź, siarkę oraz witaminy A, E, C i B, oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i białko.