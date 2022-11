Georgina Rodriguez w wyciętych jeansach. Takich spodni jeszcze nie widzieliśmy

Georgina Rodriguez zaszalała z codzienną stylizacją

Georgina Rodriguez opublikowała ostatnio zdjęcie, na którym zaprezentowała się w białym t-shircie z czarnym logiem słynnego domu Givenchy oraz spodniach, które chciałoby się nazwać wyciętymi jeansami, jednak to określenie nie oddaje w pełni charakterystyki tego modelu. Spodnie składają się z podstawy oraz prowizorycznych nogawek, które stanowią oplatające nogi pasy denimowego materiału. Trzeba przyznać, że efekt robi wrażenie. Modelka dobrała do tego białe szpilki oraz okulary przeciwsłoneczne o nieco kocim wykończeniu. Czyżby Georgina Rodriguez pretendowała do miana ikony współczesnej mody?