Georgina Rodriguez zawitała do Cannes. W skórzanym kombinezonie zrobiła furorę

Georgina Rodriguez zawitała właśnie do Cannes. To pierwsze jej publiczne wyjście ponad od miesiąca. To właśnie wtedy powitała na świecie córkę, lecz straciła syna z bliźniaczej ciąży. Partnerka Cristiano Rolando postanowiła jednak wrócić do podróżowania i uczęszczania na najważniejsze wydarzenia kulturalne.