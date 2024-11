Sprzedaje świąteczne potrawy. Ceny zwalają z nóg

Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami, a Polacy powoli się do nich przygotowują. Choć większość z nas sama ugotuje świąteczne potrawy, wśród których znajdą się barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy makowiec, inni postawią na cateringi lub delikatesy. Jeżeli ktoś zapragnie mieć dania od Magdy Gessler, również jest to możliwe. Restauratorka ponownie przedstawiła świąteczną ofertę.

Magda Gessler jest właścicielką kilku restauracji oraz delikatesów "U Fukiera". To właśnie w nich możemy zamówić i zakupić świąteczne potrawy. W tym przypadku trzeba przygotować się jednak na spory wydatek, bo dania od Magdy Gessler nie są tanie.

Jedną z najtańszych potraw w ofercie Magdy Gessler jest sałatka jarzynowa. Za porcję o wadze 300 g trzeba zapłacić 43 zł. 8 zł więcej kosztuje natomiast pięć sztuk pierogów z kapustą i prawdziwkami. Słój barszczu czerwonego o pojemności 900 ml to koszt 67 zł. Barszcz ten jest jednak bez uszek. Za nie zapłacimy aż 70 zł i jest to jedynie 10 sztuk.

Uwagę w ofercie Magdy Gessler zwraca cena wigilijnej kapusty z grzybami. Wiele osób może być zaskoczonych (i to negatywnie), bo trzeba za nią zapłacić aż 91 zł.

Porównując ceny z zeszłego roku, zmieniły się one jednak niewiele. Magda Gessler od zawsze stawia na jakość dań, co w zeszłym roku podkreślił w jednym ze swoich nagrań na YouTubie influencer Książulo. Był zachwycony smakiem, ale zdegustowany cenami.

