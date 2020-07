Ghislaine Maxwell ukrywała się w willi. Kupiła ją za milion dolarów

Na początku lipca 58-latka została aresztowana w posiadłości na terenie New Hampshire, którą zakupiła potajemnie siedem miesięcy temu. Luksusowy dom kosztował milion dolarów i jak przyznał sam Willam Sweeney, zastępca dyrektora odpowiedzialnego za FBI, posiadłość robi wrażenie.

Były właściciel posiadłości przyznał w rozmowie z The Sun, że bardzo dobrze wspomina czas, gdy tam mieszkał. "To było i jest cudowne miejsce. Nie miałem sąsiadów i o to właśnie mi chodziło" – powiedział mężczyzna, który później sprzedał dom firmie zajmującej się nieruchomościami.