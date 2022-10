Giacomo Conti pomaga zwierzętom odnaleźć nowy dom

Za pomocą niecodziennej sesji zdjęciowej oraz wsparcia finansowego, brand chce wesprzeć schroniska, a także przybliżyć adopcję czworonogów. Obok profesjonalnych modeli, ubranych w szykowne stylizacje z najnowszej jesiennej kolekcji, pozowały koty oraz psy poszukujące domu i kochających właścicieli. Wszystko po to, by udowodnić, że prawdziwy dżentelmen to nie tylko ktoś, kto chodzi dobrze ubrany, ale przede wszystkim osoba, której nie są obce potrzeby najmniejszych stworzeń.