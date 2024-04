Od stóp do głów pokryła się panterką. Lansuje kontrowersyjny trend

Choć ten zwierzęcy wzór wdarł się do trendów już kilka sezonów temu, to nadal jest postrzegany jako dość kontrowersyjny. Bowiem jeszcze do niedawna określało się go mianem kiczowatego. Teraz panterkę noszą m.in. Karolina Pisarek, Maffashion, Jessicę Marcedes, Dodę czy Annę Marię Sieklucką.