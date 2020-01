WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Główne zasady stylizacji na wesele. O czym warto pamiętać? Wybór odpowiedniej kreacji na wesele wcale nie jest taki prosty. Na pewno wielokrotnie zastanawiałaś się, jaką sukienkę wybrać na tego typu uroczystość, aby dobrze wypaść i jednocześnie świetnie się czuć w weselnej stylizacji. Ślub połączony z uroczystym przyjęciem wiąże się z wieloma konwenansami, o których należy pamiętać oraz ściśle przestrzegać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Stylizacje na wesele powinny być wygodne i eleganckie (iStock.com) Stylizacje na wesele, co prawda nie łączą się aż tak ściśle z wcześniejszym określaniem dress code'u, ale zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach podczas komponowania stroju. Możesz wybrać zarówno koktajlową sukienkę, jak i elegancki kombinezon lub typowo balową suknię, lecz nie możesz pod żadnym pozorem przyćmić panny młodej. Sama zadecyduj, jaka stylizacja na wesele będzie najbardziej trafna, ale nie popełniaj modowego faux pax. Stylizacje na wesele i najważniejsze zasady Oprócz wspomnianej wyżej zasady stylizacji na wesele, według której nie można przyćmić sukni ślubnej panny młodej, istnieje jeszcze wiele innych, bardzo ważnych reguł. Jedną z nich jest wybór kolorowej kreacji, ale nie białej ani nie czarnej, ponieważ obie barwy są zbyt kontrowersyjne, jak na tego typu uroczystość. Twoja stylizacja weselna musi być przede wszystkim bardzo wygodna, w końcu na zabawie spędzisz wiele godzin i nie możesz mieć skrępowanych ruchów podczas tańca. Wybierz wyłącznie takie sukienki czy kombinezony, które są eleganckie, a w związku z tym stosowne do charakteru imprezy. Nie maluj się zbyt mocno, nie wybieraj zbyt krzykliwej biżuterii – stylizacja na wesele powinna być stonowana i pozbawiona nadmiaru błyszczących elementów. Zapomnij o kreacjach wykonanych ze zbyt rozciągliwych materiałów, a postaw na wysokiej jakości sukienki czy kombinezony. Stylizacje na wesele i czego unikać Zostaw biel, écru i czerń w szafie – może jednak zdarzyć się, że państwo młodzi podadzą wytyczne co do stroju i wówczas poproszą o założenie kreacji właśnie w takich kolorach. Jednak zakładając standardowe rozwiązanie, najlepiej zdecyduj się na stylizację weselną podkreślającą twoją sylwetkę, ale wygodną oraz dopasowaną do uroczystości. Głębokie dekolty i zbyt krótkie sukienki nie są mile widziane na weselach. Jeśli chcesz założyć kreację z odsłoniętymi ramionami, koniecznie załóż na siebie marynarkę, żakiet albo bolerko – podczas wesela możesz je zdjąć, aby w pełni cieszyć się z tańców. Nie zakładaj sportowych butów, do stylizacji na wesele najlepiej pasują czółenka lub szpilki, ale jeśli obawiasz się niewygody, zabierz ze sobą buty na zmianę (np. balerinki). Stylizacje na wesele w lecie Wesele latem sprzyja większym możliwościom doboru stylizacji. Świetnym pomysłem mogą być wszelkie sukienki wykonane z bardzo lekkich i zwiewnych materiałów, czyli jedwabiu, szyfonu czy muślinu. Latem nie musisz także zakładać rajstop ani pończoch, chyba że pogoda może spłatać figla i zamiast słońca pojawi się deszcz. Jeżeli czujesz, nie będzie ci zimno, zdecyduj się na sandałki albo buty odsłaniające pięty lub palce. Stylizacje na letnie wesele pozwalają na skorzystanie z sukienek na szerokich ramiączkach albo na lekkie kombinezony z krótkim rękawem. Stylizacje na wesele w zimie Zimą lub jesienią dobranie stylizacji na wesele może okazać się bardziej problematyczne. Unikaj sandałów na obcasie na rzecz eleganckich czółenek zakrywających palce, ale nie wybieraj botek czy kozaków (zabierz ze sobą obuwie na zmianę). Sukienki z długim rękawem będą idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że nie będziesz musiała dodatkowo zabierać żakietu lub marynarki. Rajstopy są niezbędne w stylizacji na zimowe wesele, lecz wystarczą te w kolorze cielistym bądź czarnym.