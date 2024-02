Gorczyca przyszła na premierę. Od kreacji trudno oderwać wzrok

Gorczyca zaszalała z wyborem spodni

Choć karnawał dobiegł już końca, to Gorczyca nie mogła odmówić sobie porządnej dawki błysku w stylu disco. Mieniące się w światłach reflektorów spodnie z szerszymi nogawkami to coś, co będziemy chciały wkładać na imprezy przez okrągły rok. Aktorka dobrała do czarnych spodni niewielką torebkę i wygodne buty w tym samym kolorze.