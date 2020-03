Góry jedzenia w śmietnikach. Brytyjczycy nie są w stanie zjeść żywności kupionej na okres kwarantanny

W momencie ogłoszenia epidemii koronawirusa wiele ludzi udało się do supermarketów, aby zrobić zapasy pożywienia. Niestety, okazało się, że nie byli w stanie zjeść kupionego w tak dużej ilości jedzenia, przez co zaczęli wyrzucać je do śmietników.

Kwarantanna - marnowanie jedzenia (East News, twitter.com/jimbo_lmr)