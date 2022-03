Gotowe na sezon wiosna-lato 2022? Tę kolekcję upodobali sobie Célia i Grzegorz Krychowiak

Pojemne miejskie torby i wieczorowe torebki

Ważnym elementem kolekcji Kazar są również torby. Na pierwszy plan wysuwają się pojemne, praktyczne modele miejskie: worki, listonoszki, shopperki. Bez problemu pomieszczą wszystkie niezbędne na co dzień akcesoria – nie tylko portfel i telefon, lecz także kosmetyczkę, parasolkę czy aktualnie czytaną książkę. Są wykonane z gładkich lub plecionych skór i utrzymane w prostej stylistyce, dzięki czemu pasują do różnych strojów. Jeden model można nosić w różnych odsłonach. Duża czarna torebka z czarnej skóry czy torebka w kształcie trapezu idealnie sprawdzą się do pracy, a wieczorem zmienią się w elegancki dodatek na wielkie wyjście.