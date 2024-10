Gotujesz rosół? Przykryj garnek w odpowiednim momencie

Rosół to jedna z ulubionych zup wielu Polaków, która zdaje się być daniem idealnym w sezonie jesienno-zimowym. Zachwyca smakiem, rozgrzewa, a dodatkowo wspomaga organizm, który walczy z przeziębieniem.

Podczas przyrządzania rosołu łatwo jest o błędy, które mogą zniszczyć smak zupy. W jaki sposób zabrać się do tego, aby rosół nie stracił swojego aromatu? Kluczowa jest jedna czynność w trakcie gotowania.

Najlepszy rosół. Jedna złota zasada

Nawet jeżeli posiadamy składniki najwyższej jakości, rosół straci na smaku, jeżeli nie ugotujemy go we właściwy sposób. Co to dokładnie znaczy? Okazuje się, że wiele zależy od tego, czy przykryjemy garnek pokrywką i to na odpowiedni czas.

Aby rosół był aromatyczny, gotujmy wywar pod przykryciem do momentu, gdy zupa się zagotuje. Kiedy zupa się zacznie gotować, pokrywkę zdejmujemy i nastawiamy płytę czy kuchenkę na minimalny ogień.

Pamiętajmy też, że gotowanie rosołu jest długim procesem i łącznie może trwać nawet cztery godziny. Smak dobrze ugotowanego rosołu jest jednak czymś, na co warto poświęcić ten długi czas oczekiwań. I choć oczywiście można w ogóle nie przykrywać garnka i co pewien czas zbierać szumowiny, w pierwszej fazie gotowania możemy jednak użyć pokrywki, aby przyspieszyć ten etap przygotowywania dania. Pod przykryciem zawsze jednak trzymajmy zupę jedynie do momentu jej zagotowania.

Zainwestuj w odpowiednie naczynie

Istotne przy gotowaniu rosołu jest również to, jaki posiadamy garnek. Okazuje się, że najlepszym naczyniem do przygotowania potrawy będzie to o grubym, wielowarstwowym dnie. Dzięki temu ciepło będzie rozprowadzać się po garnku równomiernie, a ugotowana potrawa zachwyci aromatem.

