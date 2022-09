Pobudza lepiej niż kawa. Do tego wzmacnia odporność

Switchel - jak przygotować?

Do przygotowania wartościowego napoju, będziesz potrzebować pięciu składników, które najprawdopodobniej masz w kuchni. Ciepła woda, ocet jabłkowy, sok z cytryny, syrop klonowy i starty imbir. Bardzo ważne są proporcje. Przygotuj dwie szklanki wody. Dodaj do nich 1-2 łyżeczki octu jabłkowego i sok z cytryny. Delikatnie zamieszaj. Do mieszanki płynów dodaj wlej 2-3 łyżki syropu klonowego i wsyp łyżkę startego imbiru. Tak przygotowany napój odstaw na co najmniej 12 godzin. Jeżeli chcesz zamiast porannej kawy pić switchel, pamiętaj, żeby przygotować napój odpowiednio wcześnie.