Gra w schronie na skrzypcach. Codziennie pokazuje, co dzieje się w Charkowie

Skrzypaczka odgrywa koncerty w schronie

Każdy człowiek zupełnie inaczej reaguje na to, co obecnie dzieje się w Ukrainie. W tych trudnych chwilach artyści starają się wzniecić choć iskrę nadziei na to, że nadejdzie lepsze jutro. Wiera Łytowczenko postawiła sobie za cel codziennie odgrywać koncerty w piwnicy, w której mieszkańcy kryją się przed pociskami. Szybko odkryła to, iż jej gra może pomóc obywatelom Ukrainy również w inny sposób. Kiedy uwaga internautów z różnych części świata skupiła się na grze Wiery, muzyczka założyła zbiórkę pieniężną, która ma wspomóc ludzi poszkodowanych przez wojnę.