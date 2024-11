Grafolog przyjrzał się podpisom Harris i Trumpa. Zwrócił uwagę na jedno

"Pokaż mi, jak piszesz, a powiem ci, kim jesteś" - według grafologów i pismoznawców jest w tym powiedzeniu więcej prawdy, niż mogłoby się zdawać. W związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych ekspert wziął na tapet podpisy dwóch kandydatów - Kamali Harris oraz Donalda Trumpa. Na co zwrócił uwagę?

Wydawać by się mogło, że nad tym, jak piszemy, nie mamy zbyt dużej kontroli. Jednak w przypadku Kamali Harris czy Donalda Trumpa, nad których wizerunkami pracuje sztab wykwalifikowanych pracowników, nie ma nic bardziej mylnego.

Co dokładnie ekspert może powiedzieć o amerykańskich politykach, patrząc na ich podpisy?

