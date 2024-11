Kamala Harris wyznaje baptyzm. Modli się przez telefon

Kamala Harris jest pierwszą kobietą obejmującą stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Urodziła się 20 października 1964 roku w Oakland w Kalifornii. Jej matka była indyjską imigrantką, a ojciec pochodził z Jamajki. Wyrastała w rodzinie o korzeniach chrześcijańsko-hinduistycznych i od najmłodszych lat była związana z obyczajowością obydwu religii. Choć pierwsze kroki wiary stawiała w Kościele zielonoświątkowym, to właśnie baptystyczna wspólnota stała się jej duchowym domem.

Kamala Harris jest baptystką

Baptyzm to jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która skupia się na indywidualnym kontakcie z Bogiem i na praktyce chrztu dorosłych, którzy świadomie decydują się przyjąć wiarę. Wspólnoty baptystów są różnorodne. Każda z nich może mieć nieco inne praktyki i interpretacje Pisma Świętego. Jednak wszystkie łączy silna więź ze Słowem Bożym oraz dążenie do osobistej relacji z Bogiem. Wspólnota baptystów liczy ok. 12 mln wiernych i jest drugim, co do wielkości wyznaniem chrześcijańskim w USA, zaraz po kościele rzymskokatolickim.

Kamala Harris modli się przez telefon

Kamala Harris, będąc baptystką, odczuwa silną więź z Bogiem. Wielokrotnie odnosiła się też do swoich religijnych przekonań w czasie przemówień publicznych. Podczas jednego z wystąpień określiła, czym jest dla niej wiara i miłość do drugiego człowieka.

"Jezus mówi, że naszym bliźnim jest nie tylko osoba, która mieszka obok, która jeździ takim samym samochodem jak my, czy ma ten sam kod pocztowy. Jezus mówi nam, że naszym bliźnim jest człowiek przy drodze, obok którego przechodzimy, który zmaga się z trudnościami" - mówiła.

Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku, Harris nie omieszkała odwiedzić licznych kościołów baptystycznych. Apelowała do wyznawców o to, aby nie byli obojętni i troszczyli się o siebie nawzajem. Zachęcała do udania się do lokali wyborczych. "Napiszmy nowy rozdział naszej historii zakorzeniony w boskim planie, który pozwoli nam uleczyć nasze podziały" - przekonywała zgromadzony tłum.

"Naszym celem życiowym powinno być myślenie o tym, jak możemy pełnić swoją służbę tak, by podnosić na duchu i troszczyć się o innych ludzi" - podkreśliła w rozmowie z CNN.

Zaprzyjaźniony z nią pastor Amos Brown z San Francisco w rozmowie z Associated Press potwierdził jej głęboką duchowość. Wyznał, że Kamala Harris ma w zwyczaju łączyć się z nim przez telefon i modlić się podczas rozmowy. Telefonuje do duchownego przed podjęciem ważnych decyzji. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w momencie, w którym prezydent Joe Biden powiedział jej, że wycofuje się z kandydatury na prezydenta.

Jak dotąd Stany Zjednoczone miały pięciu zdeklarowanych prezydentów wyznania baptystycznego. Byli to: Andrew Johnson, Warren Harding, Harry Truman, Jimmy Carter i Bill Clinton. Kamala Harris ma szansę zostać szóstą głową USA, o tym wyznaniu.

