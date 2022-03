Joanna Osyda grała główną rolę w serialu "Majka". Tak wygląda dziś

To właśnie w czasie studiów dała się poznać ogólnopolskiej publiczności, występując w głośnym serialu "Majka". Co ciekawe, Joanna Osyda wystąpiła jako Majka również w ostatnim odcinku popularnego serialu "BrzydUla". Producenci i twórcy tłumaczyli to chęcią oswojenia widzów z bohaterką nowego, głośnego tytułu stacji.