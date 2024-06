Grała pierwszą dziewczynę Marka Mostowiaka. Prawie się nie zmieniła

"M jak miłość", "Oficerowie", "O mnie się nie martw" czy "Sztuka kochania" to tylko kilka produkcji, w których zagrała Ewelina Serafin. Kariera aktorki rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy otrzymała angaż w "M jak miłość". Zagrała Kasię, pierwszą miłość Marka Mostowiaka. Obecnie widzowie mogą podziwiać ją w "Barwach szczęścia" .

Dostała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi. W trakcie nauki zadebiutowała na deskach Teatru Studyjnego. Po ukończeniu nauki przeprowadziła się do Warszawy. Jeszcze w tym samym roku dostała angaż do serialu "M jak miłość".