Grała w "Modzie na sukces". Jak teraz wygląda Hunter Tylo?

Od premiery "Mody na sukces" minęło już 34 lata. Akcja serialu skupia się na bardzo zawiłych losach rodziny Forresterów prowadzących własny dom mody. Dotychczas nagrano aż 8 tysięcy odcinków, co jest prawdziwym rekordem. Do 2014 roku operę mydlaną mogliśmy oglądać na kanale TVP1.

Osławiona doktor Taylor

Mówiąc o "Modzie na sukces" odczuwamy raczej zażenowanie, które z kolei wywołuje śmiech. Jednak jest to jeden z najbardziej zawiłych seriali wszech czasów. Do tej pory losy Ridge’a, Brooke czy Taylor ciekawią coraz młodsze pokolenia – szczególnie w kontekście zawirowań miłosnych.

Niewątpliwie Hunter Tylo należała do grona najpiękniejszych aktorek, a rola sympatycznej dr Taylor Hayes w "Modzie na sukces" przyniosła jej popularność i uznanie na wiele lat. Widzowie z wypiekami na twarzy oczekiwali dalszego ciągu w miłosnym trójkącie pomiędzy Ridgem, Brooke i Taylor. Aktorka występowała w produkcji nieprzerwanie w latach 1990-2014, a od 2018 roku pojawia się tam gościnnie.

Chociaż Hunter Tylo nie mogła narzekać na brak popularności i propozycje filmowe, to jej życie prywatne nie należało do najszczęśliwszych. Z pierwszym mężem doczekała się syna Christophera, a z drugim mężem Michaelem Tylo miała syna Mickey’ego oraz córki Isabellę i Katyę. Pod koniec lat 90. jej córka Katya przeszła rzadki nowotwór oka. Niestety to nie koniec nieszczęść - w 2007 roku jej młodszy syn aktorki utopił się w basenie. Miał wówczas 19 lat.