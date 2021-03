Wnuk królowej mimo lockdownu wyjechał w podróż. Odwiedził mężatkę mieszkającą 740 km dalej

Peter, który zajmuje 17. miejsce w kolejce do tronu. Niedawno mężczyzna miał odwiedzić dom czterdziestoletniej mężatki, która jest w trakcie separacji. Wnuk królowej pojechał do kobiety swoim Range Roverem. Rzecznik policji w Szkocji powiedział: - Około godziny 18.40 w piątek 26 marca 2021 r. policja otrzymała zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu przepisów dotyczących koronawirusa w nieruchomości w St. Cyrus w Montrose. Funkcjonariusze na miejscu nie stwierdzili jednak złamania prawa.

Podróż w celach służbowych

Podróż Petera miała oczywiście charakter służbowy, jednak odmówiono komentarza na temat "szczegółów lub okoliczności" zakwaterowania wnuka królowej w tym czasie. Warto dodać, że przemieszczanie się między Anglią a Szkocją jest obecnie zabronione na mocy ograniczeń związanych z pandemią Covid, a oba kraje zachęcają mieszkańców do "pozostania w domu".

W Anglii sporo obostrzeń zostanie zniesionych 29 marca, a w Szkocji - 2 kwietnia. Jednak osoby w Anglii nie będą mogły legalnie przenocować w domu innej osoby przed 12 kwietnia. Premier Nicola Sturgeon zamierza znieść ograniczenia w podróżowaniu do Szkocji 26 kwietnia, chociaż przepisy dotyczące Wysp mogą się różnić.

