Grała w "Złotopolskich" i nagle zniknęła. Tak dziś wygląda

Za rolę w filmie "Zabić Sekala", za którą otrzymała nawet Nagrodę Czeskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej oraz nominację do Polskiej Nagrody Filmowej - Orzeł. Brała też udział w produkcjach, takich jak "Na dobre i na złe", "Wrota Europy" czy "Chopin. Pragnienie miłości".

"Podpisał umowę na rolę w innym serialu. Scenarzyści wybrnęli z sytuacji: Mirek zostawia Weronikę i wyjeżdża do Ameryki. Okazało się, że był to świetny punkt. Wyjechał bez słowa, zostawił ją w ciąży".

"Gdy 'pokochaliśmy się' z Waldkiem, miałam też przeciwniczki. "Tak nie można. Ma pani męża — to niemoralne" - zasugerowała mi pani na poczcie. Na szczęście scenarzyści i z tym sobie poradzili: Weronika i Mirek nie mieli ślubu kościelnego" - mówiła Sitek "Gazecie Wyborczej".

Po jakimś czasie Agnieszka Sitek zdecydowała się jednak odejść z produkcji. Jej wątek zakończono wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i tajemniczym zaginięciu po ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku.

"Rozmowa dotyczyła głównie planów związanych z rozwojem mojej postaci oraz wyrazu artystycznego. Nie finansów. Ktoś 'życzliwy' zrobił z tej całej sytuacji newsa. Kilku dziennikarzy go podchwyciło i tak już zostało" - tłumaczyła Agnieszka Sitek w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!