Grała Zosię w "Rodzince.pl". Porzuciła aktorstwo dla wielkiej pasji

W serialu "Rodzinka.pl" pojawiła się, gdy miała zaledwie siedem lat. Wcieliła się w rolę Zosi - uroczej dziewczynki, która szczerze mówiła innym bohaterom produkcji to, co myśli. Odgrywając tę postać, Emilia Dankwa zdobyła ogromną sympatię widzów. Obecnie nie przypomina już słodkiej, uśmiechniętej kilkulatki. Wiele wskazuje na to, że może zostać jedną z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia.