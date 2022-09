Emilia Dankwa o "Rodzince.pl". Jak po latach wspomina pracę na planie?

Emilia Dankwa o pracy na planie popularnego serialu. "Chętnie bym do tego wróciła"

Młoda aktorka w rozmowie ze wspomnianym portalem przyznała, że gdyby tylko była taka możliwość, powróciłaby do pracy nad kolejnymi odcinkami "Rodzinki". Do lat, kiedy nagrania do produkcji odbywały się regularnie, powraca z sentymentem. Emilia przyznała, że atmosfera na planie zawsze była rodzinna i przyjazna.