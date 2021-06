Grażyna Lisiewska wybaczała mężowi wszystko. To przez niego nie zrobiła kariery?

Lisiewska była trzecią i jednocześnie ostatnią żoną reżysera Jerzego Gruzy, który słynął z miłości do kobiet i… licznych romansów. - Miał niewątpliwy talent do podrywania kobiet, fantastyczną umiejętność zwracania na siebie ich uwagi. Co potem z tym wyprawiał, to już tajemnice alkowy. Ale potrafił co wieczór pokazywać się z inną dziewczyną – mówił o nim kompozytor Andrzej Korzyński w rozmowie z "Twoim Stylem".