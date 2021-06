Katarzyna Łaniewska miała trudne dzieciństwo. Wiara znaczyła dla niej wiele

Drugim mężem Łaniewskiej był Andrzej Błaszczak, z którym była do jego śmierci w 2018 roku. Para poznała się przypadkiem. - Wpadło mi trzech panów pod samochód na ulicy Nowogrodzkiej, błagając, by ich podwieźć, bo jednemu z nich urodziło się dziecko (...). O dziwo, rozpoznali mnie i powiedzieli, że chcą odwdzięczyć się jakąś kawą. Zostawiłam im telefon. Po pół roku później zatelefonował mój obecny małżonek – mówiła aktorka w programie "Grunt to rodzinka".