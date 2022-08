Te buty za chwilę będą hitem. Katarzyna Sokołowska pokazuje, jak nosić je już teraz

Katarzyna Sokołowska nie od dziś znana jest z przekornego podejścia do mody. Z jednej strony z tego, co akurat jest na topie, wybiera wyłącznie elementy, które pasują do jej osobowości i stylu, z drugiej – zdarza jej się wyprzedzić innych w lansowaniu tego, co za chwilę będzie trendem, a nawet wylansować własne. To jej zawdzięczamy w Polsce modę na krótkie fryzury czy noszenie trenczy jak sukienki z paskiem.