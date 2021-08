Grece Ghanem inspiruje kobiety. Była mikrobiologiem, dziś jest modelką

- Kobietom w średnim wieku radzę, by skupiły się na sobie i nie pozwoliły, by opinia społeczna zmieniła sposób, w jaki się ubierają. Główna zasada mojego stylu odnosi się do kobiet na każdym etapie życia, czyli: kupuj dany produkt nie dlatego, że ktoś mówi ci, że to trend sezonu, ale dlatego, że czujesz się w nim pewniejsza siebie. Ubrania powinny sprawić, że poczujesz się piękniejsza. Powinny dawać ci siłę i radość – tłumaczyła w rozmowie z magazynem.