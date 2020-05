Grimes i Elon Musk nadali dziecku niespotykane imię. Wiemy, co oznacza enigmatyczne X Æ A-12

Piosenkarka Grimes nigdy nie ukrywała, że podobają jej się nietypowe imiona i właśnie takie wraz z mężem zamierzali nadać swojemu synowi . Piosenkarka wyjaśniła na Twitterze, co kryje się za zagadkowym X Æ A-12.

Grimes o imieniu swojego dziecka

"X to nieznana zmienna. Æ to moja elfia pisownia słowa Ai (miłość i/lub sztuczna inteligencja). Dalsza część imienia A-12 to ukłon w stronę samolotu CIA A-12, będącego prekursorem SR-17 (nasz ulubiony samolot). Bez broni, bez obronnym po prostu szybkość. Świetny w bitwie, ale bez konieczności użycia siły" – tłumaczyła Grimes. "Litera 'A' imieniu reprezentuje również ‘Archanioła’, czyli moją ulubioną piosenkę, a liczba '12' oznacza chiński znak zodiaku szczura (według chińskiego zodiaku rok 2020 jest rokiem metalowego szczura)" – dodała młoda mama.