Groźna roślina już w miastach. Gdy ją zobaczysz, dzwoń po straż miejską

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Barszcz Sosnowskiego to toksyczna roślina, której należy unikać. Nie wolno się do niej zbliżać ani jej dotykać. Kontakt ze skórą może prowadzić do bolesnych, trudno gojących się poparzeń, które często pozostawiają blizny. Spotkanie z tym groźnym chwastem zwykle kończy się wizytą u lekarza, a w niektórych przypadkach nawet hospitalizacją.

Barszcz Sosnowskiego rośnie już w miastach

Choć barszcz Sosnowskiego od lat występuje w całej Polsce, wcześniej spotykano go głównie w lasach, na polach, pastwiskach i nieużytkach. Od pewnego czasu pojawia się jednak także na terenie miast. Jak poinformował portal rzeszow.tvp.pl, na Podkarpaciu potwierdzono już 250 stanowisk tej groźnej rośliny - m.in. na osiedlach w Rzeszowie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Barszcz Sosnowskiego to trujący i szkodliwy chwast, który rozsiewa się z niezwykłą prędkością. Pochodzący z Kaukazu, wyglądem przypomina przerośnięty koper. Może osiągnąć nawet cztery metry wysokości. To jeden z najbardziej inwazyjnych i ekspansywnych gatunków. Rozsiewa się błyskawicznie. Jeden okaz jest w stanie wyprodukować od 30 do 70 tys. nasion, które wykazują zdolność kiełkowania na poziomie 98 proc. Wszystkie te cechy sprawiają, że roślina, której nie uprawia się w Polsce już od lat 70. XX wieku, jest niezwykle trudna do zwalczenia i wyplenienia.

Barszcz Sosnowskiego rozsiewa się sam i pochłania wszystko na swojej drodze. Wypiera naturalne gatunki rodzime, które rosną na danym terenie, likwidując konkurencję. Jest także toksyczny. Kontakt z nim stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Gdy go zobaczysz, dzwoń po straż miejską

Barszcz Sosnowskiego zalicza się do roślin zakazanych. Nie można go uprawiać, rozmnażać ani sprzedawać. Niestety, dobrze radzi sobie sam. Nie da się go wyplenić.

Roślina ta ma niewielkie wymagania i może się pojawić praktycznie wszędzie. Rośnie na dowolnej glebie, w cieniu i słońcu. Jeśli ją spotkamy, należy zgłosić to straży miejskiej.

Łodygi, liście i korzenie barszczu Sosnowskiego zawierają olejek eteryczny, w którym znajdują się furanokumaryny. W kontakcie ze skórą związki te wywołują oparzenia skóry II i III stopnia. Wykazują też działanie rakotwórcze. Toksyczne substancje uwalniają się pod wpływem słońca. W miesiącach letnich mogą oddziaływać nawet na odległość.

Zobacz także Widzisz tę roślinę? Czym prędzej dzwoń po straż miejską

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!