Widzisz tę roślinę? Czym prędzej dzwoń po straż miejską

Co roku dużo mówi się o barszczu Sosnowskiego - roślinie, która jest w stanie dotkliwie poparzyć zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Jej obecność, czy to na polu, w lesie czy na osiedlu należy zgłosić straży miejskiej lub pożarnej. Jak się okazuje, równie duże zagrożenie stanowi barszcz Mantegazziego. Wyjaśniamy, jak go rozpoznać.