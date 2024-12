Grudzień wypełniony drobnymi przyjemnościami. Co kryje się w okienkach w tym roku?

Kalendarz adwentowy Onlybio x Wedel, 150 zł

Na ten kalendarz adwentowy czekały wszystkie fanki słodko pachnących kosmetyków. Marka Onlybio ponownie połączyła siły z Wedlem, by zapewnić zniewalające doznania podczas pielęgnacji włosów. Prawdziwymi perełkami są tutaj m.in. termoochronna mgiełka o zapachu Nadzianej Mlecznej, odżywka domykająca łuskę włosa o zapachu Mlecznej Truskawkowej, maska S.O.S. o zapachu Ptasiego Mleczka Słony Karmel czy olejek rozświetlający do włosów o zapachu Białej. Cena kalendarza już została zmniejszona ze 170 na 150 zł.

Kalendarz adwentowy Douglas Home Spa, 180 zł

W tym kalendarzu postawiono na piękne zapachy i miniaturki płynów do mycia oraz płynów do kąpieli, które występują w towarzystwie myjki. Pojawia się też kilka mydełek i kremów do rąk. Gwoździem programu jest pełnowymiarowa pianka pod prysznic o zapachu Garden of Harmony (200 ml). Cenę obniżono z 230 zł.

Kalendarz adwentowy Catrice, 220 zł

Ta opcja będzie doskonałym wyborem dla pań, które chcą uzupełnić kosmetyczkę z produktami do makijażu. W kalendarzu adwentowym od Catrice znajdują się m.in. szminki i kredki do ust, lakiery do paznokci i pędzle, a prawdziwą gratką jest paleta cieni do powiek. Jako plus można dodatkowo wskazać piękne opakowanie, które przypomina te z wysokiej półki.

Kalendarz adwentowy Yves Rocher, 330 zł

Kobiety, które dużo podróżują będą zachwycone tym kalendarzem. W okienkach znajdą bowiem miniaturki żeli pod prysznic, balsamów do ciała i szamponów. Na szczególną uwagę zasługują te w świątecznym zapachu Granat & Magnolia. W kalendarzu nie zabrakło też tuszu do rzęs, błyszczyka do ust czy wody perfumowanej.

Kalendarz adwentowy Avon, 430 zł

Kalendarz adwentowy Avon jest prawdziwą mieszanką specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji i uwielbianych kosmetyków do makijażu. Warto zwrócić uwagę na rozświetlające serum z witaminą C czy odmładzająco-wzmacniające serum do twarzy z Protinolem. Z kolei w świąteczny make-up doskonale wpisze się metaliczna kredka do oczu oraz konturówka do ust w odcieniu Berry Nice. Kalendarz został przeceniony z 570 zł.

Kalendarz adwentowy Zalando, 450 zł

Kalendarz adwentowy Zalando składa się z pełnoprawnych okienek, które zawierają produkty beauty. Wśród nich można wyliczyć sporo kultowych kosmetyków, np. podróżną miniatórkę Bum Bum Cream od Sol De Janeiro, zwiększający objętość spray do włosów marki Color Wow, błyszczyk Kiko Milano czy tonik od Pixi z kwasem salicylowym.

Kalendarz adwentowy Rituals, 470 zł

Fankom zapachów marki Rituals (Karma, Sakura, Hammam, Ayurveda) trudno oprzeć się takiej okazji. W kalendarzu można znaleźć kultową piankę do mycia, błyszczący olejek do ciała, miniświeczki czy uwielbiane "sticki" zapachowe. Ogromną zaletą jest w tym przypadku trójwymiarowe opakowanie ze światełkami, które trzeba złożyć ręcznie, by cieszyć się zimowym miasteczkiem.

Kalendarz adwentowy Lush, 800 zł

Bomby do kąpieli i tworzące pianę bąbelkowe kostki marki Lush są wręcz uzależniające. A gdyby tak mieć po jednej na każdy dzień grudnia aż do wigilii? Można zapewnić sobie maksymalny relaks, a przy okazji prawdziwy fun. Zapachami dominującymi są: pomarańcza, bergamota, mięta, migdały, wanilia, róża, lawenda i jaśmin.

