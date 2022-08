Gumka do włosów – jaką wybrać, żeby nie zniszczyć włosów?

Jak nosić takie gumki do włosów? Satynowe gumki do włosów przede wszystkim będą dobrze wyglądać z fryzurą half-up half-down, czyli gdy górną część włosów zbieramy w kucyk, dolną natomiast puszczamy wolno. Scrunchie możemy również wykorzystać do tradycyjnego kucyka, niskiego lub wysokiego, do podtrzymania koczka, czy związania warkocza. Ciekawym wyborem są też gumki do włosów z apaszką, którą możemy puścić wolno, zrobić z niej przyciągającą uwagę kokardę, czy też wplątać ją we włosy, otrzymując fryzurę przypominającą koronę.