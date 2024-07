Spacerowała po plaży w Chorwacji. Gwiazda "M jak miłość" włożyła jortsy

Ilona Janyst to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Największą popularność przyniosły jej role w znanych serialach telewizyjnych. Wystąpiła m.in. w "Przyjaciółkach", "Na Wspólnej" oraz "Na dobre i na złe". Sympatię widzów zaskarbiła sobie za sprawą charyzmatycznej Anety, w którą wciela się w "M jak miłość". Jest serialową żoną Olka Chodakowskiego (w tej roli Maurycy Popiel).

Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych. Dzieli się z fanami (jej profil na Instagramie obserwuje ponad 130 tys. osób) kadrami zza kulis, ale i urywkami z życia prywatnego. Ostatnio Ilona Janyst wybrała się do Chorwacji, a my zwróciłyśmy uwagę na jej wakacyjne stylizacje. Jest się czym zainspirować.

Po chorwackiej plaży Ilona Janyst spacerowała w iście wakacyjnej stylizacji, zgodnej z najgorętszymi trendami. Na górę od bikini zarzuciła krótką bluzkę z siateczki, która wyeksponowała perfekcyjną sylwetkę aktorki. Nie zabrakło też modnej torebki, dużych okularów przeciwsłonecznych i materiałowej opaski do włosów. Ale pierwsze skrzypce zagrały tutaj spodenki. I to nie byle jakie, bo najmodniejsze!

To już pewne. Jortsy są jednym z najmodniejszych elementów garderoby na sezon letni 2024. Mowa o jeansowych spodenkach, które są dłuższe niż klasyczne szorty. Nogawka kończy się tuż przed lub za kolanem. Charakteryzuje je również luźniejszy fason, który zapewnia swobodę. Są znacznie wygodniejsze niż krótkie i obcisłe spodenki, które zazwyczaj nosiłyśmy.

