Zrobiła fotkę w lustrze. Gwiazda "M jak miłość" wyglądała obłędnie

Hannę Turnau można również podziwiać na teatralnych deskach. Fani mogą też śledzić jej instagramowy profil, na który trafiają prywatne ujęcia. My zwróciłyśmy uwagę na stylizacje aktorki. Ostatnia to kwintesencja lata.

Zwierzęce motywy z impetem wkroczyły do damskiej garderoby. Najbardziej lubią eklektyczne połączenia. Pojawiają się w towarzystwie zarówno eleganckich sukienek, jak i sportowych szortów. Nosimy je również na butach, apaszkach i torebkach.

W tym sezonie szczególną uwagę warto zwrócić na panterkę. Cętki zagościły w szafach wszystkich modnych kobiet. Tych odważnych, bo zwierzęcy print to trudny przeciwnik. Jak okiełznała go Hanna Turnau? Klasycznie i bezpiecznie. Czarne dodatki były doskonałą bazą. Dały przestrzeń, by panterka mogła zabłysnąć.