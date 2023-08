Gwiazdom już znudziły się sneakersy. Teraz noszą buty, które niedawno omijałyśmy szerokim łukiem

Do noszenia balerinek przekonują się największe gwiazdy – od tych zza oceanu, jak Bella Hadid czy Meghan Markle, po nasze rodzime celebrytki. Komentarze pod postami na ich instagramowych profilach wciąż dowodzą, że baletki są kontrowersyjnym wyborem i nie wszystkim przypadną do gustu. Chcesz się wyróżnić, zyskać maksymalną wygodę, a przy tym nawiązać w swoich stylizacjach do lat 50. i 60.? Koniecznie daj szansę tym uniwersalnym, płaskim butom.