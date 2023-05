W takim stroju wkroczyła do kuchni. Joanna Przetakiewicz zaskoczyła fanów

Fani Przetakiewicz byli zdumieni, gdy zobaczyli najnowszy filmik na jej instagramowym profilu. Kobieta wkroczyła bowiem do kuchni i zaczęła piec gofry, jednocześnie zachęcając, by zrobić to samo dla swoich mam w dniu ich święta. Internauci od razu zwrócili uwagę na strój Przetakiewicz, który z pewnością nie był typowym wyborem do kuchennych wojaży.