Gwiazdy czytają bajki w Internecie. Polacy jednoczą się podczas kwarantanny

"Siedzę w domu z dzieckiem na tej kwarantannie i jak Bozia nakazała czytamy bajki.. i tak sobie myślę, że gdyby jakieś fajne, miłe aktorki i aktorzy, a może też i znani i lubiani, poczytali po jednej bajce dziennie, to te wszystkie umordowane matki miałaby choć 10 minut relaksu" – napisała do Joanny Koroniewskiej czytelniczka. Aktorka postanowiła podjąć wyzwanie i przy okazji zachęca innych aktorów do udziału. "Kto ze mną? Palec pod budkę?!? Im NAS będzie WIĘCEJ TYM LEPIEJ!" – napisała na Instagramie.