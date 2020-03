Telefon do pogadania. "Łączy mimo izolacji i kordonów sanitarnych"

Zostań w domu, nie zbliżaj się do innych - w trakcie walki z koronawirusem to najbezpieczniejszy sposób, aby uchronić się przed zakażeniem. "A co z tymi, którzy nie mają nikogo bliskiego, kto odebrałby od nich telefon?" – pytają organizatorzy akcji TelefonPogadania.pl i mają propozycję.

Telefon wsparcia dla osób starszych i samotnych. Zostań wolontariuszem (Pixabay.com)

Przed koronawirusem w szczególności powinny się chronić osoby starsze, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. Już powstały specjalne grupy wspierające seniorów w robieniu zakupów, aby nie musieli wychodzić z domu. Odpowiedzią na samotność, jest inicjatywa TelefonPogadania.pl

"Będziemy mogli wesprzeć osoby starsze i samotne swoją uwagą i ciepłym słowem. Chcemy, by w tym trudnym dla wszystkich czasie nikt nie czuł się sam. Chcemy pogadać" – piszą organizatorzy akcji. Stworzyli specjalną ankietę, dzięki której można zostać wolontariuszem.

- Na ten moment mamy ponad 300 zgłoszeń na wolontariuszy (przez jedną noc), jesteśmy wzruszeni! - powiedzieli WP Kobieta organizatorzy akcji. Ta liczba chętnych stale rośnie. Cieszymy się, że tak dużo ludzi chce pomagać - napisali.

Akcja wsparcia dla seniorów "Szukamy osób do trzech grup: wolontariusze odpowiadający na telefony, koordynatorzy akcji, psychoterapeuci i trenerzy mający doświadczenie we wspieraniu osób starszych i/lub pracujący w telefonach zaufania" – wyjaśniono.

Jeżeli ktoś z Was zechciałby charytatywnie i zdalnie wesprzeć osoby starsze powinien zarejestrować się na stronie telefonpogadania.pl. "Powstaje narzędzie do łączenia ludzi mimo maseczek, kordonów sanitarnych i przymusowej izolacji. Mimo odległości i różnicy wieku" – czytamy we wpisie na Facebooku. "Bądźcie z nami, by nikt nie czuł się samotny!" – dodają inicjatorzy przedsięwzięcia.

