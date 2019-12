Gwiazdy Hollywood o scjentologii. Po 30 latach ponownie opublikowano ich wypowiedzi dla magazynu "Scientology"

John Travolta, Priscilla i Lisa Marie Presley pojawili się w magazynie "Scientology" prawie 30 lat temu. Karen De La Carriere, była wyznawczyni sekty, zezwoliła na ponowne wydrukowanie zdjęć z ich wypowiedziami.

Scjentologia w niektórych krajach europejskich została zdelegalizowana i jest uznawana za sektę. We Francji Kościół Scjentologii uznaje się za organizację przestępczą, a jego francuskiego przywódcę Alaina Rosenberga skazano na karę pozbawienia wolności.

John Travolta, Priscilla czy Lisa Marie Presley to tylko kilka znanych osobowości, które zasłynęły jako zwolennicy scjentologii. Scjentologia zakłada, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę, która reinkarnuje oraz że ludzie są z natury dobrzy. Zło motywują działaniem czynników zewnętrznych oraz traumatycznych doznań z poprzednich żyć.

I choć brzmi to jak science-fiction, scjentolodzy wierzą, że że 75 milionów lat temu galaktyczny władca zwany Xenu przywiózł miliardy istot na Ziemię i wysadził je bombami wodorowymi. A dusze tych stworzeń do dziś pasożytują na ludziach i są przyczyną wielu negatywnych zjawisk.

Mimo to, wiele gwiazd dało się przekonać tej ideologii, co widać w poniższych wypowiedziach:

Priscilla: "Nauka na wiele sposobów napędzała mnie do dalszego działania. Bez niej pewnie dawno bym się poddała. Jestem w stanie dotrzeć do obszarów kreatywności, które nigdy wcześniej nie były dla mnie dostępne. Jest to nie tylko przydatne w życiu codziennym, ale ma kluczowe znaczenie w zawodzie aktora".