Gwiazdy na premierze filmu "Barbie" w Los Angeles. Kto zrobił największe wrażenie?

Wśród znawców i fanów świata kina oraz show-biznesu pojawiają się głosy: już dawno nie widzieliśmy tak dobrej promocji filmu. "Barbie" w wersji live action jest zapowiadana od dobrych kilkunastu miesięcy. W tym czasie w modzie zdążył nawet powstać trend barbiecore, które polega wkładaniu różu od stóp do głów. I choć to właśnie ten kolor najbardziej kojarzy się z lalką, to jednak nie był jednym, który nosiła. Kreacja Margot Robbie z premiery w Los Angeles jest na to najlepszym dowodem.